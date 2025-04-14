"حماس": عملية الدهس جنوبي الخليل دلالة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال

أكّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، أنّ "عمليّة الدّهس الّتي وقعت صباح اليوم في منطقة الظاهرية جنوبي الخليل، هي دلالة واضحة على أنّ المقاومة مستمرّة، رغم بطش الاحتلال وكل محاولاته المستميتة لتحييدها في الضفة الغربية".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا العمل البطولي يأتي في سياق الرّد الطّبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في قطاع غزة والضفّة الغربيّة المحتلّة وخاصّةً في محافظاتها الشّماليّة، ومن استمرار عمليّات التّهويد ومحاولة السّيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدّساتنا الإسلاميّة".
وشدّدت "حماس" على أنّ "الضفّة الغربيّة وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشّهداء والأسرى، وأنّ ضربات المقاومة ستبقى مستمرّةً حتّى زوال الاحتلال ونيل شعبنا لحريّته وحقوقه"، داعيةً الشّعب الفلسطيني في الضفّة إلى "مزيد من الصّمود والثّبات، وتصعيد المواجهة والتّصدّي للاحتلال ومستوطنيه، ومواصلة الاشتباك والتّصدّي لهذا الكيان الغاصب، حتّى دحره عن أرضنا ومقدّساتنا".
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