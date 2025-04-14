تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين محطة التكرير في إيعات التي أنشئت لمعالجة مياه الصرف الصحي لبعلبك وعدد من القرى والبلدات المجاورة، ورافقها في الجولة وفد من منظمة "اليونسف" ضم رئيس قسم المياه والصرف الصحي والنظافة دومينيك بورتيو والأخصائية في المياه والنظافة الصحية جوانا سعادة والسيد سلام عيد.
وإطلعت الزين على المشاكل التي تعانيها محطة التكرير، وشددت على "ضرورة إيجاد حل مستدام للمياه الآسنة وازالة الاضرار البيئية والصحية الناتجة عنها"، واكدت "أهمية التعاون مع الجهات المانحة وخصوصاً اليونيسيف ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة هذا الملف لتأمين استدامة العمل في المحطة حتى بعد توقف التمويل الخارجي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البيئة جالت مع وفد اليونيسف في محطة تكرير إيعات: لضرورة إيجاد حل مستدام للمياه الآسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.