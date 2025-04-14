أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن "ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب"، وقال: "مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١".
وأشار إلى أن "هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددا أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية".
وعزى رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية عزى هيكل باستشهاد العسكري في وادي العزية: مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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