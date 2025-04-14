اسعد زغيب واعضاء من لائحته زاروا المطرانين ابراهيم والصوري

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس بلدية زحلة –المعلقة وتعنايل اسعد زغيب يرافقه بعض المرشحين على لائحته للإنتخابات البلدية المقبلة.

ووضع زغيب المطران ابراهيم في اجواء تشكيله لللائحة كما عرض الأعضاء تصورهم لإنماء المدينة كلّ في مجاله.

وشكر المطران ابراهيم الوفد على الزيارة متمنياً التوفيق للجميع، خدمة لمدينة زحلة واهلها وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وكانت مناسبة قدّم فيها الوفد له التهاني مع اقتراب عيد الفصح المجيد.

هذا وتابع رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب مع أعضاء من لائحته، نديم حجار، المخرج جوزف شعنين، جوزف مقدسي، وميشال جان ضاهر جولتهم اليوم على أساقفة المدينة للمعايدة وأخذ البركة في إنطلاقة الحراك الإنتخابي.

وزار رئيس أساقفة زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم ابراهيم، الذي كشف أن "رغبته كانت بالوصول الى تشكيل لائحة توافقية تجنب المدينة المعركة، ولكن طالما أن ذلك لم يتحقق تمنى أن تتميز الحملات الإنتخابية بالهدوء، لتجري في أجواء ديمقراطية تتيح للزحليين التعبير عن خياراتهم بصناديق الإقتراع".

وفي زيارة لرئيس أساقفة زحلة وبعلبك للروم الأرثوذكس انطونيوس الصوري، رحب أيضا بأي تنافس لإيصال أفضل من يمثل زحلة بمجلسها البلدي، فتكون المدينة وأهلها الرابح الأكبر.