أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، أن "المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل".
وأكد البساط، أن "حماية المودعين جزء بالغ الأهمية من الأهداف التي وضعناها. قد يتطلب ذلك أدوات، وقد يتطلب تأخيرات، أو بعض الوقت للسداد، لكن الفكرة هي ألا يخسر أحد ودائعه. لكن الأمر قد يستغرق وقتًا".
وقال "هناك حد لما يمكننا فرضه على كل طرف"، معتبراً أن "قانون رفع السرية المصرفية، الذي أُقرّ الأسبوع الماضي، سيُقرّ في البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يُعطي الحكومة فهمًا أفضل للفجوة الرأسمالية في كل بنك".
وذكر البساط، أن "التوترات العالمية بشأن التجارة وتأثيرها على السوق تُشكّل مخاطر كبيرة - فقد يكون لها تأثير كبير إلى حد ما على تحويلات المغتربين اللبنانيين، وهي من بين الأكبر في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد: المودعون اللبنانيون سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.