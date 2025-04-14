الجيش: استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة وادي العزية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًّا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية- صور، انفجر جسم مشبوه ما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسطة".

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