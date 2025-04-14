اعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب اشرف بيضون في تصريح له، بانه بعد التواصل مع ⁧رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية⁩، وتعاون مشكور من قبل ⁧وزيرة التربية⁩ ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية⁩ بسام بدران، أعلنت الهيئة التنفيذية للرابطة تعليق ⁧الإضراب⁩ الحالي بعد تحقيق تقدم في العديد من المطالب.

كانت هذه تفاصيل خبر اشرف بيضون: رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية اعلنت تعليق ⁧الإضراب⁩ الحالي بعد تحقيق تقدم في العديد من المطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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