مصادر حكومية لبنانية للحدث: الاتفاق بين الشرع وسلام على تشكيل لجان لمتابعة الملفات العالقة

لفتت مصادر حكومية لبنانية لقناة "الحدث" الى ان لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيا.

واشارت مصادر حكومية لبنانية الى انه تم الاتفاق بين الشرع وسلام على تشكيل لجان لمتابعة الملفات العالقة. وذكرت بان اللجان الوزارية ستبت في ملفات المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وذكرت بان مسألة الموقوفين السوريين في سجون لبنان سيتم البت فيها من خلال لجان وزارية، وتحدثت عن زيارات قريبة لمسؤولين سوريين إلى لبنان، كما البحث في توقيع اتفاقيات جديدة للاستثمار بين البلدين.