لفتت مصادر حكومية لبنانية لقناة "الحدث" الى ان لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيا.
واشارت مصادر حكومية لبنانية الى انه تم الاتفاق بين الشرع وسلام على تشكيل لجان لمتابعة الملفات العالقة. وذكرت بان اللجان الوزارية ستبت في ملفات المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وذكرت بان مسألة الموقوفين السوريين في سجون لبنان سيتم البت فيها من خلال لجان وزارية، وتحدثت عن زيارات قريبة لمسؤولين سوريين إلى لبنان، كما البحث في توقيع اتفاقيات جديدة للاستثمار بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حكومية لبنانية للحدث: الاتفاق بين الشرع وسلام على تشكيل لجان لمتابعة الملفات العالقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.