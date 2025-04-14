"النشرة": لا اشكال في بريتال بين مواطنين والنائب حسين الحاج حسن بسبب الانتخابات البلدية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "مواقع إخبارية تداولت خبر حصول إشكال في بريتال بين مواطنين و النائب حسين الحاج حسن".

وذكر المراسل، أن "مصادر أوضحت أنّ ما حصل هو رفض مرشحين منفردين لتوافق حزب الله وأمل على لائحة للانتخابات البلدية مع عباس ذكي الذي كان رئيس بلدية سابقًا ومحسوب على الشيخ صبحي طفيلي".

وبينما نفت مصادر حصول اشكال مع الحاج حسن انما حصل نقاش معه ومع شخص من البلدة رافض هذا التحالف اثناء كلمة له فتوقف الحاج حسن عن الكلام والمرشحين المنفردين يعملون على تشكيل لائحة مكتملة من ١٨ عضو مستقلين لمواجهة هذا التحالف.