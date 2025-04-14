اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان، أن "لمناسبة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية والتزاما بمذكرة رئاسة مجلس الوزراء، تعطل الصحف من يوم الجمعة 18 نيسان 2025 الى يوم الاثنين 21 نيسان الجاري ضمنا، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحافة اعلنت عن عطلة الصحافة في الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.