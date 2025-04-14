"النشرة": اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني اثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في وادي العزية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني اثر انفجار جسم من مخلفات الحرب اثناء عملهم على معالجته في منطقة وادي العزية عند اطراف بلدة زبقين".

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