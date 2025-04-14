سلام وصل إلى دمشق ويجتمع مع الشرع

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصة السورية دمشق على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار. حيث يعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

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