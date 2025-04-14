أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أهمية ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، معتبرًا ذلك أمرًا حاسمًا لمستقبل المنطقة. وأشار إلى استمرار دعم بلاده لبناء القدرات الأمنية والدفاعية في سوريا، مؤكدًا مواصلة الحرب ضد المنظمات الإرهابية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: نواصل دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا وحربنا مستمرة على المنظمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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