وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الكارثي"، مشددة على الحاجة إلى العودة لوقف إطلاق النار. وتأتي تصريحات بيربوك في سياق مواقف متكررة أعربت فيها عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، ودعت في مناسبات سابقة إلى حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية ألمانيا: الوضع الإنساني في غزة كارثي وهناك حاجة للعودة إلى وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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