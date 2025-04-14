الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن مولدوفي كان ينفذ مهام بتكليف من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

اعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن "اعتقال المواطن المولدوفي ماريوس برونيانو، الذي كان ينفذ مهام بتكليف من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حيث حاول تهريب مواد متفجرة إلى روسيا لاستخدامها في هجمات إرهابية".

واشار الى أن "برونيانو كان قد قاتل سابقاً ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية خلال مابين 2022-2023، قبل أن يتم نقله إلى مولدوفا"، لافتا الى ان "هناك، قام بشراء سيارة دفع رباعي، وتم تجهيزها بمخبأ سري يحتوي على ثلاثة أجهزة تفجير. بعد ذلك، سافر عبر طرق ملتوية، مروراً بـالمجر وسلوفاكيا وبولندا ودول البلطيق، في محاولة للوصول إلى روسيا".

واوضح أن "الهدف كان هو إخفاء المتفجرات في مخابئ سرية في مدينتي فولغوغراد وساراتوف، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ المخطط".

كما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي "إلقاء القبض على يفغيني كوردوغلو وهو مواطن مولدوفي آخر جندته استخبارات كييف لتفجير محطة ضخ المياه في كيرتش".