شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب مشيدا بأداء وزيرة التضامن: "شايلة هم الأسرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم والمخصص لاستعراض خطط الوزارة وما تم إنجازه في المرحلة السابقة.

وأشار القصبي إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن ملفات هامة، وعن قطاعات كبيرة مثل الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة ودور الرعاية وملف تنمية الأسرة المصرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وبطاقات الخدمات المتكاملة دور المغتربين والمغتربات والعمالة غير المنتظمة وملف تمكين المرأة.

وأضاف القصبي كل هذه القطاعات وأعباء جسام تقع علي عائق وزارة التضامن، مؤكدا أنه بعد قرار تعيين الدكتورة مايا مرسي من المجلس القومي للمرأة إلي وزارة التضامن الاجتماعي أصبحت تدافع عن جميع الأسرة المصرية بدلا من الدفاع عن المرأة المصرية فقط.

وأضاف: "وزيرة التضامن شايلة هم الأسرة المصرية"، مشيرة إلي أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تنحاز إلي وزارة التضامن الاجتماعي وطالبت برفع الموازنة المخصصة لها نظرا لما لديها من ملفات هامة.

وتابع رئيس تضامن النواب: تعاونا كثيرا مع وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الفصل التشريعي الأول والتقينا عندنا تحملت الوزيرة المجلس القومى للمرأة وحققت نجاحات ستسجل لها والتاريخ سوف يسجل ذلك، وخلال الفصل التشريعى الأول والوزيرة خير من يدافع عن المرأة وليس فقط بل الأسرة المصرية كاملة، ومنذ أن أصدر الرئيس هذا القرار نتابع أنشطة الوزيرة والتى حققت نجاحات كثيرة تحسب لها منها قرارات حاسمة والعديد من الزيارات الداخلية والخارجية والمشاركة فى المراجعة الدولية لحقوق الإنسان فى جنيف وغيرها من خلال التعاون مع مجلسى الشيوخ والنواب لذا نسعد بحضور الوزيرة، وفى هذا التوقيت ونحن نستعد لمناقشة الموازنات ومايتضمن تنسيق كامل بيننا جميعا ونحن منحاوزن للوزارة التى تمس المواطن موضحا مازال لدينا بعض المعوقات فى تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018 ونحن عشنا هذا القانون لحظة بلحظة ومحتاجين أقصى من يمكن تحقيقه لأولادنا.

واستفسر عدد من النواب تأخر ضم بنك ناصر لمكاتب البريد، وتطوير وحدات التضامن الموجودة في المحافظات، مشددين علي أهمية عودة برنامج فرصة الذي كانت تقوم به الوزارة، مطالبين بتفعيل خدمات كارت الخدمات.