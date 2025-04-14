شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بسرعة صرف مستحقات القطن للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين، متابعا:" هناك مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تشير إلى عدم تحصيل المزارعين مستحقاتهم رغم تسليم القطن من شهر سبتمبر 2024.

وأضاف "الحصري"، خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، ووزير الزراعة، كل الجمعيات به كميات تبذور القطن.

وتابع الحصري:" الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومبقي 462 ألف قنطار تقريبا، وتوعدت الوزارة بتحصيل كل كميات القطن، متسائلا، :" متى يحصل المزارع على مستحقاته؟.. لأن المزارع يزرع محصول العام الجديد.. ولم يحصل على مستحقات العام السابق وهذا خطر على كمية الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.



