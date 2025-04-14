شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب": الحساب الختامى تضمن أرقاما إيجابية تؤكد أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي.. ونوافق عليه والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023/2024، يتضمن أرقام إيجابية، مستشهدا بالأرقام التى تكشف ارتفاع حصيلة الإيرادات وزيادة حصيلة الضرائب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

وأضاف السلاب، أن تلك الأرقام تعد دليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح، منذ البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، متابعا: ذلك يعد أمرا إيجابيا فى ظل فى ظل التحديات التى مرت بها البلاد فى الفترة الماضية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لدينا آمال كبيرة على قطاع الصناعة فى الفترة المقبلة، لنواصل السير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أهمية التركيز على الصناعة لزيادة حجم الإنتاج المحلى.

واختتم السلاب كلمته بإعلان موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.