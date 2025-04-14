شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى تسلم دفعة أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفي الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء دفعة جديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية، قدمتها مؤسسة مرسال، إحدى الجهات الفاعلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خطوة تعكس روح التكافل والتعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

وشملت المساعدات التي تم تسليمها، اليوم الإثنين، مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية الحيوية، أبرزها أسِرّة طبية حديثة، وأجهزة قياس الضغط والسكر، وأجهزة رسم قلب، بالإضافة إلى كشافات عمليات، وكراسي متحركة، وكراسي للحمامات، ومستلزمات طبية أخرى تُستخدم داخل غرف الفحص والطوارئ والعمليات.

وأكد أحمد جبريل، مسؤول القوافل الطبية بالمؤسسة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم القطاع الصحي في المناطق الحدودية والنائية، موضحًا أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء لضمان وصول المعدات إلى المستشفى وتوزيعها حسب الاحتياج الفعلي.

وأضاف جبريل أن المؤسسة لا تكتفي بتوفير المعدات، بل سيتم أيضًا تنظيم برامج تدريبية للأطباء والفنيين العاملين بالمستشفى على كيفية استخدام وتشغيل تلك الأجهزة بأعلى كفاءة ممكنة.

من جهتها، أعربت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بشمال سيناء، عن تقديرها البالغ لهذه المبادرة، مؤكدة أن هذه الأجهزة والمستلزمات ستُحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى الشيخ زويد، لاسيما في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.

وأضافت حرب أن هذا الدعم سيساعد الطاقم الطبي في أداء عمله بشكل أكثر دقة وسرعة، ويُعزز من قدرة المستشفى على إجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى من أهالي المنطقة.

وأشادت الدكتورة منى بدور مؤسسات المجتمع المدني، في دعم المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن التكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني أصبح ضرورة لضمان استمرارية تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وذكرت المؤسسة أن الدعم الذي قدمته لمستشفى الشيخ زويد شمل أجهزة طبية وأسرة طبية ومستلزمات طبية وكراسي متحركة تقدر تكلفتها بنصف مليون جنيه، مشيرا إلى حرص المؤسسة على دعم هذه المستشفيات بالنواقص التي تمكنها من أداء دورها في تقديم العلاج للمرضى من الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت المؤسسة أنها قدمت دعما مماثلا للعديد من المستشفيات في مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من منطلق دورها المجتمعي وحرصا على وصول خدماتها الصحية لكافة ربوع الجمهورية، مؤكدة أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير حياة صحية كريمة للمواطنين في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.



جهود مؤسسه مرسال



جهود مؤسسه مرسال