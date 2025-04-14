شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب بسرعة عرض نتائج لجنة اختلاف المعالجات المحاسبية..والوزير يرد والان مع تفاصيل الخبر

تساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن نتائج اللجنة المشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأي مشترك حول اختلاف بعض المعالجات المحاسبية بين الوزارة والجهاز.

وقال جبالى، موجها حديثه لوزير المالية:" نقطة مهمة أثيرت بالجلسة العامة أمس، وهي نقطة محاسبية فنية، خاصة وأن التقارير مغايرة، أرجو حل هذه النقطة وعرض النتائج قبل عرض مشروع الموازنة العامة، أرجو أن نرى النتائج".

وعلق أحمد كجود، وزير المالية، قائلا: "شكرا على التوصية، وستكون محل اهتمام بالغ من قبل الوزارة وكذلك نتائج عملها".

وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نوه إلى أهمية عرض نتائج اللجنة المشكلة لحسم اختلاف المعالجات المحاسبية لبعض المبالغ حيث أكدت أنها تبلغ 167 مليار وتؤثر بشكل مباشر على نتائج الحسابات الختامية، خاصة وأن التوصية صادرة في 2021 وتم تشكيل اللجنة في 2023 واجتمعت في عام 2024 ، وضرورة الانتهاء من عملها قبل 6/30 حتي لا يكون لها تأثير على نتائج الحسابات الختامية المقبلة.