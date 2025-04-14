شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 1% فقط تأخر فى تنفيذ المشروعات الممولة من المنح بعدما كانت 18% والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك توصية على الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024 بشأن الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، متابعا:" هذه التوصية كسائر التوصيات محل تقدير واهتمام ملموس".

وتابع وزير المالية:" وفقا لآخر بيان هناك 210 مشروعات ممولة من خلال المنح والقروض، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهناك تحسن كبير بعد حوكمة المشروعات من خلال منظومة متكاملة، حيث كان هناك مشروعات تواجه تحديات بنسبة وصلت إلى 18% أصبحت هذه النسبة 1% فقط تأخير، وهو ما يعنى أن هناك تطورًا كبيرًا فى الأداء ومواجهة التحديات.

واستكمل الوزير قائلا:" لا يجوز أن تكون هناك مشروعات ممولة من المنح ويتم تأخير تنفيذها، ولكن هناك تحسن كبير جدا".