شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: صفقة رأس الحكمة مثلت نموذجا ناجحا فى تعظيم الإيرادات وخفض الدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير المالية أحمد كجوك، التعاون مع صندوق مصر السيادي لدراسة الأصول غير المستغلة، وتحديد ما يمكن إدارته من خلاله، كما حدث في صفقة "رأس الحكمة"، التي مثلت نموذجًا ناجحًا في تعظيم العائدات وخفض الدين، ونبحث تكرار هذا النموذج مع أصول أخرى، قائلا: إدارة الأصول أحد الملفات الهامة، ونحرص علي التعاون مع لجنة الخطة والموازنة في تنفيذ توصياتها بهذا الصدد بشكل دائم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت اليوم الإثنين، والمُخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024.

وتعقيبا علي ما أُُثير حول الدين العام، قال أحمد كجوك، إن الجميع، حكومة وبرلمان، علي حد السواء، مهتمون بخفض المديونية، وهو هدف مشترك ومطمئن، وعند الحديث عن الدين، من المهم الإشارة إلى المؤشرات المعترف بها دوليًا، والتي تعتمد ليس فقط على الرقم المطلق، ولكن أيضًا على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر إيجابي شهد تحسنًا سنويا من 96% إلى مستويات أقل تصل إلي 67%.

وأضاف "كجوك": "صحيح أن حجم الدين ارتفع بقيمة 2.8 تريليون جنيه، وهو رقم دقيق، ولكن لا بد من توضيح أن هذا نتيجة لاختلاف الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة السابقة، ومنها على سبيل المثال سعر الصرف، حيث أُُعدت الموازنة على افتراض صرف سعر الدولار 26 جنيها يونيو 2023، ولكننا أنهينا العام عند 48 جنيهًا.

وأشار "كجوك" إلي ارتفاع أسعار الفائدة من 17-18% إلى متوسط 27%، وهو ما شكل عبئا إضافيا على تكلفة خدمة الدين، ورغم تلك الظروف، تمكنا من تحقيق فائض أولي، وهو إنجاز يُحسب للحكومة، حتى وإن لم نتمكن من خفض العجز الكلي بشكل كامل.

ولفت أحمد كجوك، إلي أنه لم يتم اللجوء إلى أي اقتراض إضافي غير مخطط له، بل على العكس، تمكنا من خفض الدين الخارجي بقيمة 3 مليارات دولار، ونحن مؤمنون بضرورة الاستمرار في هذا المسار رغم التحديات.