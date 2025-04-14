شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية للنواب: مصر دولة كبيرة.. وقاعة المجلس تكفل حرية الرأي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، كلمة لمجلس النواب، بعد مناقشات الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال المستشار محمود فوزى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن وزير المالية رد على أغلب الملاحظات التي جاءت في كلمات النواب، مضيفا :" مصر دولة كبيرة ودولة مؤسسات عريقة، والدستور رسم الحدود الفاصلة بين المؤسسات والفصل بين السلطات".

أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية واتلواصل السياسي، أن مجلس النواب يرسخ للحكومة في الانفاق العام، وتتولي الحكومة الإنفاق، ثم تأتي نهاية السنة تقدم كشف حساب، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهاز المركزي الذي نفتخر به.

وتابع المستشار محمود فوزي: "المناقشات تظهر إيجابيات وسلبيات العمل، كما أن هذه القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير، عدا تلك الصيغة التي لا تتفق مع التقاليد البرلمانية".