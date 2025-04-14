شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تطلق رابع جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "العدل" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلق مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، رابع البرامج التدريبية المتكاملة لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، بتدريب أعضاء حزب "العدل".

وتناول البرنامج التدريبي المتكامل الذي يأتي في إطار استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من الموضوعات الحيوية لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، حيث شمل محاضرات متخصصة قدمها عدد من النواب والأعضاء.

وقدم النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محاضرة حول "نظم الحكم في مصر" في اليوم الأول من البرنامج، بينما قدمت الدكتورة صفاء حسني عضو التنسيقية، ورشة عمل عن تصميم وادارة المبادرات .

كما قدم النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية محاضرة عن "الإدارة المحلية في الدستور والقانون"، في حين قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، تدريباً حول إدارة الحملات الانتخابية .

يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

وتتوجه التنسيقية بالشكر الجزيل إلى النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل والنائب أحمد القناوي، الأمين العام للحزب ومسؤول التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لهذه الدورة التدريبية.

حضر من التنسيقية الدكتورة شيماء عبد الإله، رئيس لجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية، والنائب أحمد فتحي، رئيس مركز بناء الكوادر بالتنسيقية، وأحمد حسام، ومحمد الصوفي، وأحمد المنوفي، أعضاء مركز بناء الكوادر بالتنسيقية.