شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محلية النواب: الدولة تمضى قدما فى تنفيذ مشروعات تنموية بكافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد السيد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة والظروف الإقليمية والدولية المعقدة، ومنها الحرب الاقتصادية العالمية والحروب المحيطة، استطاعت أن تمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المختلفة بكافة القطاعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأثنين، والمُخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024.

وأضاف "الحسيني": "عندما نتحدث عن الحماية، فإننا نتحدث عن حماية وطن، نحن في قلب حرب اقتصادية شرسة، وفي ظل إعداد الموازنة العامة للدولة يجب أن نكون على وعي تام بالظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جميعًا،هذه حرب مستمرة ، وأول ما يجب أن نعمل عليه هو دعم الدولة، وتقديم صورة إيجابية رغم كل التحديات."

وشدد الحسيني على أن البرلمان بالتعاون مع السلطة التنفيذية، يعملان معًا من أجل هدف واحد وهو دعم واستقرار الدولة، قائلا: "هناك جهود كبيرة تُبذل على الأرض، لكننا بحاجة إلى فلترة وإصلاح الهياكل الاقتصادية، وعلينا أن نحرص على تنفيذ إصلاح هيكلي حقيقي لتلك الهيئات."

وتساءل في ختام حديثه عن موعد صدور اللائحة الموحدة للصناديق الخاصة، مؤكدًا أن "حماية الدولة، في مفهومه، تبدأ من دعم مؤسساتها وتمكينها من العمل بكفاءة وشفافية.

من جانبه، أشار النائب نور الدين أبو ستيت، إلي المؤشرات الإيجابية التي عكستها الحسابات الختامية، لكنه أبدى تحفظه الشديد علي تراجع وزارة التخطيط عن تنفيذ بعض المشروعات خلال السنة المالية ترشيدا للنفقات والميزانية، مثل تغطية ترعة أم الطبول، وحوض الساحل قبلي، مما أدي إلي تعطل بعض المشروعات أو عدم اكتمال تنفيذها الأمر الذي اعتبره إهدار للمال العام.