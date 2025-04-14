شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب الأعضاء بعدم الخروج من القاعة خلال مناقشة الحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جموع الأعضاء تحت قبة مجلس النواب، بعدم الخروج من القاعة، خلال مناقشة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نبهت بعدم الخروج من القاعة"، مشيرا إلي أن هناك نواب قد خروج من القاعة بعدما تحدثوا.

فيما أعلن النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وطالب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الحكومة الاستجابة لجميع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أن لجنة الصحة بمجلس النواب دعت لأهمية سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالتأمين الصحي، مشيرا إلي أن وجود المستشارين والمعاوينين ومساعدي الوزير واختصاصاتهم غير موصوفة لدي الجهاز المركزي للمحاسبات".

بدورها قالت النائبة أمل سلامة، إن الحساب الختامي يمثل جرس انذار للحكومة، مشيرة إلي أن الحكومة لا تسعي لحلول المشكلات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبة برؤية واضحة للتعامل مع المشلكات والتعامل مع ملاحظات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات".

فيما قال النائب أحمد السجيني: الحساب الختامي لموازنة سبق وأن أقرها المجلس ومن التبعية مراقبة الحكومة في مطابقة الانفاق التي تم اعتمادها، الحكومة حكومة جديدة وأنا علي المستوى الشخصي متفائل بوزير المالية".

وأشار خلال كلمته إلي أن هيئة النظافة حققت خسائر تزيد عن 4 مليارات جنيه مطالبا بإعادة هيكلة هذه الهيئات".

فيما قال النائب محمود حسين، إن الحساب الختامي تتضمن مؤشرات إيجابية والتوصيات تعمل علي تعزيز الاستقرار المالي وخطة التنمية الشاملة".

ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "البطل المخص وقف صامدا لكي تعبر مصر إلي بر الآمان لكي نستمر في المشروعات والشعب المصري قدم تضحيات، مشيرا هناك تحقيق فائض أولي بسبب صفقة رأس الحكومة".

وأوضح إن جملة الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%، فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%، وبلغت نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2023 نحو 31.2%.