شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مُخصصات الصيانة بموازنة 25/26 لتعظيم الاستفادة من الأصول والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن زيادة مرتقبة في مخصصات الصيانة بموازنة العام المالي الجديد 2025/2026 والمزمع إلقاء بيان حولها أمام مجلس النواب غداً الثلاثاء، قائلاً " نتفق جميعًا على أهمية زيادتها، وستشهد الموازنة القادمة زيادات ملموسة في هذا البند بمعدلات أعلي من السابق، بما يعزز الحفاظ على الأصول وتعظيم الاستفادة منها وكذلك تعظيم الخدمات"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الإثنين، والمُخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024.

وثمن كجوك توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكلمات النواب في الجلسة العامة، قائلا :" استمعنا بعناية إلى عدد من الملاحظات الهامة، وكان واضحًا أن هناك توافقًا عامًا على ضرورة تصويب وتحسين الأوضاع المالية والحسابات الختامية، وهو ما نشاركه ونعمل جاهدين على تحقيقه".

وأضاف "كجوك" أن المجلس النيابي سيشهد غدًا في البيان المالي والموازنة القادمة تنفيذ عدد كبير من التوصيات محل الاهتمام، حيث أن العديد من المقترحات سيكون لها أثر إيجابي ملموس، وأهمها ما يتعلق بتنمية الموارد، وتقديم تسهيلات ضريبية، وفتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر، قائلا " كل مرة نعمل فيها في هذا الاتجاه، نجد مردودًا إيجابيًا ينعكس على الإيرادات".

ووجه وزير المالية أحمد كجوك، أن الشكر للجنة الخطة والموازنة على تعاونها الدائم، فملاحظاتها وتوصياتها دائمًا محل تقدير، ولا توجد ملاحظة تُطرح من اللجنة إلا ويتم التعامل معها بجدية من قبل الحكومة.