شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة العربى عضو التحالف الوطنى تشارك 250 طفلا احتفالات المحافظة بيوم اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مؤسسة العربى لتنمية المجمتع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بـ 250 طفلا بمناسبة يوم اليتيم الذى أقيم بحديقة الأزهر بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال، بحضور وزراء التنمية المحلية، التضامن،الأوقاف، الشباب والرياضةـ بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والتنموي، وقد أهدت مؤسسة العربي كسوة العيد لعدد 250 طفلا شاركوا في تلك الاحتفالية.

أعربت صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مضيفة أن ما نقدمه للأطفال نابع من شعورنا تجاههم بالمسؤولية ، قائلة ان اكثر ما يسعدنا هو مشاركتهم فرحتهم الصافية .

واضافت العربي أن المؤسسة تواجدت ادخلت الفرحة على 500 طفل في محافظتي أسيوط وسوهاج، مؤكدة أن استراتيجية مؤسسة العربي هو رفع المعاناه عن الفئات غير القادرة، كما تشارك في العديد من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة والبنية التحتية .