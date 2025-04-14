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استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور علي الجبل، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبليغ المخلفي، المستشار الإعلامي للسفارة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين، وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، إن العلاقات بين مصر واليمن تاريخية وترتبط بحضارة البلدين، مؤكدًا على دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

ومن جانبه أثنى معمر الإرياني، على جهود مصر في تحقيق الاستقرار في اليمن، موضحًا أن المواقف المصرية في دعم اليمن كانت ولا تزال ثابتة على مدار التاريخ.



رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل التعاون



رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل التعاون