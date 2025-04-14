شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون بملاحظات المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أعادتنا إلي الزمن الجميل، مشيرا إلي أن هناك ضعف في الأداء المالي لبعض مسئولي الهيئات الحكومية والاقتصادية ونحن قد وجهنا هذا الأنذار للحكومة"، مطالبا الحكومة بالاستعانة بالمتخصصين وخبراء من وزارة المالية.

بدوره أكد النائب محمد ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الحساب الختامي عكس تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات لحزب ومنها وجود مستحقات للدولة لم يتم تحصيلها إلي جانب تأخر عدد من الهيئات في تنفيذ عددا من المشروعات .

وتطرق أبو هميلة خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي 23/24، إلي استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية كل سنة، مشيرا الي تحقيق 14 هيئة خسائر العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.

وطالب أبو هملية بدراسة الهياكل المالية لتلك الهيئات، خاصة مع وجود هيئات تقوم بتنفيذ بنفس المهام.

من جانبه وجه النائب عاطف ناصر، كلمته لوزير المالية، قائلا :" أقول لوزير المالية عندك هيئات اقتصادية تحقق خسائر يجب دارسة الأمر وإعادة الهيئكلة ودمج بعضها " مشيرا إلي أن الحساب الختامي 2023 جاء في ظل ظروف صعبة وهو ما يتطلب رؤية شاملة للنواحي الاقتصادية".