شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين حياة كريمة وفايزر لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية، تتشرف مؤسسة حياة كريمة عن شراكة استراتيجية بالتعاون مع شركة فايزر الرائدة عالميًا.

يهدف هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات نوعية ومبتكرة من شأنها تحقيق نتائج مذهلة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوفير أحدث التقنيات والحلول العلاجية

وأشارت المؤسسة تم عمل تدريب لأطباء المؤسسة التابعين لمكاتبها في المحافظات المختلفة وكذلك تدريب الكوادر الطبية في الوحدات الصحية التي تقوم المؤسسة بتطويرها بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة البترول مثال "وحدة الزعفرانة بالبحر الاحمر".

تعاون مشترك بين حياة كريمة وفايزر

بروتوكول التعاون