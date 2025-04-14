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تعاون مشترك بين حياة كريمة وفايزر لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

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  • تعاون مشترك بين حياة كريمة وفايزر لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 14 أبريل 2025 12:50 م

في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية، تتشرف مؤسسة حياة كريمة عن شراكة استراتيجية بالتعاون مع شركة فايزر الرائدة عالميًا.

يهدف هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات نوعية ومبتكرة من شأنها تحقيق نتائج مذهلة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوفير أحدث التقنيات والحلول العلاجية

وأشارت المؤسسة تم عمل تدريب لأطباء المؤسسة التابعين لمكاتبها في المحافظات المختلفة وكذلك تدريب الكوادر الطبية في الوحدات الصحية التي تقوم المؤسسة بتطويرها بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة البترول مثال "وحدة الزعفرانة بالبحر الاحمر".

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تعاون مشترك بين حياة كريمة وفايزر

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بروتوكول التعاون 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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