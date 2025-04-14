شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشريعية النواب يدعو لتنفيذ توصيات المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحساب الختامي جاء متسقا مع الدستور وفي ظل الظروف الحرب الروسية الأوكراينة التي أثرت علي الأسعار وخاصة القمح، والظروف الصعبة التي تحيط بمصر".

وأشار إلي أن التقرير يتصمن العديد من تحقيق المستهدفات، موضحا أن الباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بلغ جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 573 مليار جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 590 مليار جنيه بنسبة 97% مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 454 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 118 مليار و907 مليون جنيه بنسبة نمو 26.2%، وبلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 229 مليار و213 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 343 مليار و 794 مليون جنيه بنسبة نمو 150%.

وأضاف :" هذا يعد مؤشرا إيجابيا، كما أن من أبرز الإيجابيات سداد القروض في مواعهيدها أثر علي سمعة الدولة المصرية في المحافل الدولية بالإيجاب"، مشددا علي الحكومة ضرورة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات والاعتماد علي مواردها الذاتية والاستفادة من القروض والعمل علي الانتهاء من المشروعات، مطالبا أيضا تحفيز التصنيع من أجل زيادة الصادرات المصرية".