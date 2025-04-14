شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية النواب مطالبا بمراعاة ملاحظات المركزى للمحاسبات: نفخر بقوته فى المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالإسراع في تدارك ومراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك توصيات اللجنة البرلمانية المعنية (لجنة الخطة والموازنة)، مثمنا دور الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وقوته عالميا، قائلا: "حينما نحضر المؤتمرات الدولة نفتخر كمصريين بأن لدينا جهاز قديم ومهني ويجب الإلتزام بتوصياته".

وأكد سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024، إلتزام الحكومة بالمؤشرات العامة بالموازنة، مشيراً إلي مؤشرات الفائض الأولي، وتخفيض العجز الكلي، الدين العام للناتج المحلي.

وشدد سليمان، علي ضرورة قيام الحكومة بالالتزام التام بما ورد من توصيات للجهاز المركزي للمحاسبات، حتى يمكن الحكم علي سلامة الحساب من حيث الكفاءة المالية.

جدير بالذكر، أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض التقرير البرلماني عن الحساب الختامي، مشيراً إلي أن جملة الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".

فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%.