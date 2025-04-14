بالفيديو والصور: ماكرون والسيسي يزوران العريش - رفض شعبي مصري لتهجير غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، مدينة العريش المصرية في شمال شبه جزيرة سيناء، القريبة من معبر رفح الحدودي، للدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية شاملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر العريش المطلة على البحر المتوسط القاعدة الخلفية للمساعدات الإنسانية الموجهة لغزة، والتي تمنع إسرائيل دخولها منذ بداية مارس/ آذار الفائت بعد شهرين من هدنة هشة استأنفت بعدها العدوان المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلّف أكثر من 50 ألف شهيد.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في مدينة العريش. وكان ماكرون شكر السيسي في مؤتمر صحافي أمس الإثنين "على استقبالكم لنا في العريش... في هذا الموقع المتقدم لدعم المدنيين في غزة".

والعريش هي المحطة الأخيرة في زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى مصر استمرت 48 ساعة وركزت على الحرب في غزة. ودعا ماكرون خلال زيارته لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر وأعلن دعمه للخطة العربية لإعمار غزة في مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية لتهجير سكان القطاع نحو الخارج.

واحتشد آلاف المصريين، اليوم الثلاثاء، على طريق مطار مدينة العريش، دعمًا للفلسطينيين وقضيتهم ورفضًا لتهجيرهم من أرضهم.

ورفع المشاركون في التجمعات علمي مصر وفلسطين، ولافتات داعمة للقضية الفلسطينية وغزة، كتبت عليها عبارات باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، حسبما أظهرت مشاهد حية نقلها الإعلام المصري الرسمي.

وحملت اللافتات عبارات "لا للتهجير"، و"لا لتصفية القضية الفلسطينية"، و"كلنا مع القضية الفلسطينية"، و"غزة خط أحمر"، و"كلنا معاك يا ريس (السيسي)" دعمًا لموقف الرئيس المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وردد المشاركون أيضًا هتافات رافضة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأخرى منددة بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقهم في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

من ناحية أخرى، أكد ماكرون والسيسي وملك الأردن عبد الله الثاني الإثنين في بيان مشترك أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وفي بيانهم المشترك دعا القادة الثلاثة إلى "عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".

وخلال قمة ثلاثية جمعت السيسي وعبد الله وماكرون في القاهرة الإثنين أجرى القادة الثلاثة مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشوا فيها التطورات في غزة، في اليوم ذاته الذي استقبل فيه ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض.

وتضمنت جولة ماكرون في العريش زيارة لمستشفى العريش الذي يستقبل مرضى وجرحى فلسطينيين ونقاط تجميع المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

ومن العريش، أكد الرئيس الفرنسي "التزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني لسكان غزة"، بحسب بيان لقصر الإليزيه.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قتل الاحتلال أكثر من 300 من عاملي الإغاثة، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

المصدر : وكالات