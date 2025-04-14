الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، ان "لبنان لا يزال تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حالياً جنوب تركيا، والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحياناً، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستمر تأثيره حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجياً، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية. يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تبقى الرياح ناشطة".

ولفتت الى ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد"، مضيفة أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية".