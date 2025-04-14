أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان أن "مركزها في جرد القيطع – عكار، يواصل منذ أمس، العمل على فتح طريق القموعة أعالي القبيات، بعد أن تسببت الثلوج التي غطت المرتفعات في محافظة عكار فوق ١٥٠٠ متر بقطع الطرق الجبلية"، مشيرة الى ان "طريق القموعة – جوز الدارة – مرجحين – تبقى الهرمل مقطوعة بفعل استمرار تساقط الثلوج، مع تحذير السائقين من سلوكها ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لحين انتهاء المنخفض الجوي".
وأفادت أنه"في سياق متصل، أعاد مركز فاريا فتح طريق عيون السيمان – حدث بعلبك، لتصبح سالكة للمرة الثالثة هذا الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال: مواصلة العمل على فتح طريق القموعة وتبقى طريق القموعة – جوز الدارة – مرجحين – الهرمل مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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