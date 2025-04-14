أوضحت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن مسار الإنتخابات البلدية في مدينة بعلبك لا يزال بارداً، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى التنافس الكبير على المقاعد الإختيارية، لافتة إلى أن الموضوع ينتظر قرار تيار "المستقبل"، بالنسبة إلى المشاركة في الإستحقاق من عدمها.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك توافقاً بين مجموعة من القوى السياسية، منها "حزب الله" و"حركة أمل" و"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"حزب البعث"، على خوض الإنتخابات معاً، موضحة أنه بعد وضوح موقف "المستقبل" يبدأ البحث في المسارات المختلفة، أي إمكانية أن يكون ضمن التوافق أو يذهب إلى المشاركة في لائحة منافسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: مسار الإنتخابات البلدية في مدينة بعلبك يتوقف على قرار تيار المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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