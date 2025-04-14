الدولار تراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى للجلسة الخامسة على التوالي

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجع مؤشر الدولار في التعاقدات الفورية بنسبة 0.2%، بعد انخفاضه في بداية التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياته منذ تشرين الاول الماضي.

وفقد المؤشر نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسة الأميركية والمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد.