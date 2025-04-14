أعلن رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، خلال استقباله وفد "الجمعيّة اللّبنانيّة لتراخيص الامتياز- الفرانشايز" في قصر بعبدا، "أنّنا نعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونيّة (E-Government)، بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتوفير وقتهم، إضافةً إلى الحدّ من الفساد، لأنّ المستثمر يحتاج إلى الثّقة بالإدارات اللّبنانيّة وبالقضاء".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: نعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين والحد من الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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