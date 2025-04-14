أفادت الوكالة الوطنية بأن "مجهولين دخلوا الى مبنى بلدية الهري المنحلة في قضاء البترون وسرقوا خزنة الاموال التي تقدر بنحو 650 الى 750 مليون ليرة بالاضافة الى أجهزة المراقبة".
وتجري الاجهزة الامنية تحقيقاتها في محاولة لكشف هوية الفاعلين. وحضر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا المكلف بمهام المجلس البلدي الى المبنى البلدي للاطلاع على تفاصيل عملية السرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون دخلوا الى مبنى بلدية الهري وسرقوا خزنة الأموال والقوى الأمنية باشرت تحقيقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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