اعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة 2025، اننا "موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في العيئة العامة".
واشار الى ان "الرسوم لا يجب ان تزاد كل عام ولا يجوز ان يدفع المواطن الثمن وتحمل الفشل"، مؤكدا اننا "اتخذنا قرارا في ان تكون حاسمين في أي عملية من هذا النوع تطرحها الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان بعد اجتاع لجنة المال: موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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