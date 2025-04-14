شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: رتب كلمتك بشأن الحساب الختامى 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددا من القواعد والنصائح لأعضاء المجلس قبل استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال جبالي، :" عدد المتحدثين كثر وسوف يتم تطبيق قواعد اللائحة بحسم، وسوف يتحدث رؤساء الهيئات البرلمانية ثم رؤساء اللجان ثم النواب، وسوف يتم التعامل بالثانية الوحد مع الجميع وإدارة الصوت سوف تقطع الصوت وعدم فاتحة لمن يتخطي الوقت"، مشيرا إلي أن الوقت المتاح لكل النواب دقيقتين للعضو و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان".

ودعا جبالي، النواب ترتيب كلمتهم من أجل الاستفادة من الوقت المتاح لهم، قائلا :"أنت كنائب رتب كلمتك حتى تقول كلمتك، ومن يتخطى الوقت يتحمل النتائج"، داعيا أيضا عدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب" مضيفا:"نحن نناقش تقرير عام للحسابات الختامية وليس الموازنة".

ووجه جبالي، كلمة إلي أعضاء مجلس النواب، قائلا :" عدم التزامك بالوقت واللائحة لا تلوم فيه إلا نفسك فقط، وعليك التخلي عن المقدمة الطويلة وأدخل في كلمتك الخاصة بالحماية الختامية"، مشيرا إلي أن من يتم النداء عليه لن ننادي عليه مرة ثانية وعليه الاستمرار في الجلوس داخل بهو المجلس، مشددا علي أنه لا استثناء في الوقت لأي أحد من أعضاء مجلس النواب".