الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على مخيمات النازحين غربي السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الخليج 365 - متابعات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل عشرات المدنيين في هجمات على مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك، في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقال غوتيريش في بيان: “إن منطقة الفاشر محاصرة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”، مشيرًا إلى رصد حالات مجاعة في مخيم زمزم ومخيمين آخرين للنازحين بالمنطقة.

وأكد أن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والهجمات العشوائية محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط