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“يونيسف”: نحو 825 ألف طفل في مدينة الفاشر السودانية يواجهون خطر الموت

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shimaa mohamed 0 تبليغ

“يونيسف”: نحو 825 ألف طفل في مدينة الفاشر السودانية يواجهون خطر الموت

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن ما يقرب من 825 ألف طفل في محيط مدينة الفاشر السودانية يواجهون خطر الموت في ظل واقع إنساني مأساوي.

وأفادت رئيسة قسم الاتصالات والمناصرة في اليونيسف بالسودان إيفا هندز، أن الوضع في مدينة الفاشر بالغ الصعوبة، إذ تنتشر المجاعة وتنهار الخدمات الأساسية، ما يجعل الأطفال عرضة للموت بسبب القتال وغياب الموارد الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت هندز أن “يونيسف” تسعى إلى دعم التعليم من خلال تزويد المدارس بالإمدادات اللازمة، وتقديم المنح وإنشاء مساحات تعليمية آمنة توفر أيضًا دعمًا نفسيًا للأطفال الذين تعرضوا للصدمة والنزوح، بعدما حرم الصراع مئات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وتضرر مئات المدارس.

وتقدر “يونيسف” أن نحو 457 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، من بينهم 146 ألفًا في حالة حرجة تزيد من احتمالية وفاتهم بمقدار 11 مرة مقارنة بالأطفال الأصحاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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