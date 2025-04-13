"النشرة": إطلاق نار إثر إشكال في مخيم عين الحلوة دون إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "اطلاق نار في مخيم عين الحلوة تبين انه نتيجة اشكال وقع في سوق الخضار وتطور الى اطلاق نار ولم يفد عن وقوع اصابات".

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