كمال شحادة: الكلام الذي نُسب إليّ بشأن طلبي من إسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله هو كذب وافتراء

أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ‎كمال شحادة، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "الكلام الذي نُسب إليّ بشأن طلبي من إسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله هو كذب وافتراء وأنفيه جملة وتفصيلاً".

وجاء كلام شحادة ردًا على كلام نُسب إليه بشأن طلبه استكمال الحرب ضد حزب الله خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أثناء زيارتها الأخيرة إلى لبنان.