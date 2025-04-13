احتفلت الطوائف المسيحية كافة في المنطقة الحدودية الجنوبية بأحد الشعانين، ففي جديدة مرجعيون، ترأس متروبوليت بانياس ومرجعيون للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جاورجيوس حداد، وعاونه الأب ميلاد كلاس كاهن الرعية وخدمته جوقة مار بطرس. وغصّت كاتدرائية القديس بطرس بجموع الأطفال والأولاد الصغار وذويهم. وبعد مباركة الزيتون رمز السلام في ختام القداس الإلهي، طاف الأهالي بزياح الشعانين خلف المطران حداد حول الكاتدرائية، حاملين أطفالهم والشموع المزينة وأغصان الزيتون، على وقع ترنيمة "هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب".

كانت هذه تفاصيل خبر قداديس وزياحات أحد الشعانين في مرجعيون ومنطقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.