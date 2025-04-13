الصوري ترأس قداس أحد الشعانين في كنيسة رفع الصليب – رعيت

ترأس راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري قداس أحد الشعانين في كنيسة رفع الصليب – رعيت. عاون الصوري في الخدمة المتقدم في الكهنة الأب أفرام حبتوت والأبوين ديونيسيوس الأشقر وسلوان الخوري . عند إنتهاء القداس الإلهي، أقيم زياح العيد في شوارع البلدة.

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