أفادت محافظة صنعاء، عن "٣ غارات أميركية استهدفت مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر". هذا وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، عن "قتيلين و10 جرحى حصيلة أولية للغارات الأميركية على مصنع في مديرية بني مطر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة اليمنية في صنعاء: قتيلان و10 جرحى حصيلة أولية للغارات الأميركية على مصنع بمديرية بني مطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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