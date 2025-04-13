ترامب: لم يتم الإعلان عن أي استثناءات من الرسوم الجمركية يوم الجمعة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن "مقاتلي أميركا سيجدون الإرهابيين ويقدمونهم للعدالة بسرعة"، وقال: "سندعم الشعب الصومالي للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء لبلاده"، لافتا إلى أنه "ينبغي ألا يسمح الشعب الصومالي للحوثيين بالتسلل والتخفي بداخله".

في سياق آخر، تطرق ترامب في تصريح آخر إلى تطورات الرسوم الجمركية المتبادلة، موضحا أنه "لا أحد يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية التي فرضتها دول علينا".

وذكر ترامب أن "الصين بشكل خاص لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة"، معتبرًا أن "الصين تعاملنا أسوأ معاملة تجارية على الإطلاق".

وأضاف "نحتاج إلى تصنيع المنتجات في بلدنا ولن نكون رهينة لدول أخرى لا سيما المعادية تجاريا مثل الصين".

وقال ترامب: "الدول المعادية تجاريا مثل الصين ستبذل قصارى جهدها لعدم احترام الشعب الأميركي"، مشيرا إلى أن "العصر الذهبي لأميركا يقضي بمعاملة الدول الأخرى خاصة الصين بالطريقة التي عاملتنا بها".

وأكد أنه "لم يتم الإعلان عن أي استثناءات من الرسوم الجمركية يوم الجمعة وهذه المنتجات تخضع لرسوم "الفنتانيل" الحالية البالغة 20%"، وذلك بعد الحديث عن استثناء الالكترونيات من الرسوم الجمركية.